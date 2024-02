Triumph Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Weitere Suchergebnisse zu "Triumph Bancorp":

Derzeit hat die Dividende von Triumph mit einer Rendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 139,01%. Dies bedeutet, dass die Triumph-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triumph bei 44,41, was über dem Branchendurchschnitt von 16,57 liegt. Daraus ergibt sich eine Überbewertung der Aktie, die daher auch eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Triumph ist jedoch positiv, was durch die Veröffentlichung mehrheitlich positiver Meinungen in den sozialen Medien bestätigt wird. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Triumph beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Technisch gesehen ergibt der Relative Strength-Index (RSI) der Triumph mit einem Wert von 29,99 eine "Gut"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 47,82 eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt sich, dass die Triumph-Aktie in der Analyse der Dividende und fundamentalen Kriterien schlecht abschneidet, während das Anleger-Sentiment und der technische RSI auf eine positive Bewertung hindeuten. Anleger sollten daher alle Faktoren sorgfältig abwägen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.