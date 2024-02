Triumph Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "DOTZ NANO LTD":

Die Aktie von Triumph weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138.87% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Triumph mit einem Wert von 48,23 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,83, was auf eine Unterbewertung hindeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich der Triumph-Aktie in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Triumph als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 65,8 und einem RSI25-Wert von 46,45, was zu einem Gesamtranking "Neutral" führt.

Insgesamt werden die aktuellen Kennzahlen und Bewertungen der Triumph-Aktie als eher negativ eingestuft, sowohl aus fundamentaler als auch aus sozialer Sicht. Die Dividendenrendite und das KGV weisen auf eine Unterbewertung hin, während das Anleger-Sentiment positiv ist. Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einstufung an.