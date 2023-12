Triumph Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Aktie von Triumph weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,49 für "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" unter dem Durchschnitt liegt. Nach fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt für die Triumph-Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI7 liegt bei 43,56, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 21,06 liegt und eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Triumph-Aktie derzeit um 27,57 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +14,45 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Was die Dividende betrifft, so liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Triumph derzeit bei 0, was zu einer negativen Differenz von -17,02 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Triumph daher als "Schlecht".