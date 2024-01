Triumph Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Triumph liegt bei 40,09, was 28 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ist. Dadurch wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Triumph derzeit 0, was einer negativen Differenz von -16,94 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Triumph ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, der anzeigt, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Triumph liegt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 10,47 USD, was 58,36 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 16,58 USD liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 10,84 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, und somit erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Triumph beläuft sich auf 9,3 und der RSI25 auf 13,68, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird Triumph auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.