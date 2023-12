Triumph Aktie: Alles nach Plan!

Der Aktienkurs von Triumph hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Industrie-Sektor 30,79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 13,98 Prozent, wobei Triumph aktuell 18,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Triumph die übliche Aktivität hervorbrachte und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum wird jedoch als negativ bewertet, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Triumph eingestellt waren. Es gab acht positive und vier negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, wodurch eine Gesamtbewertung als "Neutral" für die Anlegerstimmung resultiert.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich für die Aktie von Triumph ein Wert von 20,93 für den RSI7 und von 22,06 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.