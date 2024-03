Triton Minerals Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die technische Analyse der Triton Minerals-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,016 AUD, was einem Unterschied von -20 Prozent entspricht, und daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -20 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Triton Minerals-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie der Triton Minerals als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 55,17, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ in Bezug auf Triton Minerals. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Triton Minerals festgestellt werden. Das Unternehmen erhielt jedoch eine höhere Aufmerksamkeit in Bezug auf die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien, weshalb hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.