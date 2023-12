Triton Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) der Triton-Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 70, während der RSI der letzten 25 Tage bei 53,59 liegt, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Triton-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage nur eine Abweichung von +0,44 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,33 USD eine Nähe zum aktuellen Kurs und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz um Triton haben sich in letzter Zeit kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Triton zeigt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien, jedoch war in den letzten Tagen weder eine starke positive noch negative Diskussion zu beobachten, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating für die RSI-Bewertung, jedoch eine "Neutral"- und "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und Anleger-Sentiment.