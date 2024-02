Tritium DCFC Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tritium DCFC Limited":

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Bewertungsgrundlage für Aktien ist die längerfristige Analyse der Online-Kommunikation. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung bewertet. Bei Tritium Dcfc zeigten sich interessante Entwicklungen. Die Diskussionsintensität stieg deutlich an, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des Unternehmens führte.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien über Tritium Dcfc spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den letzten zwei Wochen überwogen die negativen Meinungen, während neutralere Themen angesprochen wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen aktuell negativ bewertet wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers und zeigt überkaufte oder unterkaufte Titel an. Der RSI der letzten 7 Tage für Tritium Dcfc lag bei 39, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 61,95 ergab ein neutrales Rating. Insgesamt erhält Tritium Dcfc also eine neutrale RSI-Bewertung.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen Auf- oder Abwärtstrends aufzeigen. Der gleitende Durchschnitt wurde hier für 50- und 200-Tage betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt lag bei 0,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,15 USD lag, was zu einer schlechten Bewertung führte. Auch der 50-Tage-Durchschnitt führte zu einer schlechten Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter lag. Insgesamt erhält Tritium Dcfc also eine schlechte Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.