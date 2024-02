Tritium DCFC Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Tritium DCFC Limited":

Die jüngsten Diskussionen über Tritium Dcfc in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung unter den Anlegern negativ ist. In den Kommentaren der letzten Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Basierend auf diesen Informationen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Schlecht" ein. Die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Tritium Dcfc wird als angemessen schlecht bewertet.

Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ein gemischtes Bild. Die Aktivität rund um die Aktie war schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Dennoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tritium Dcfc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Tritium Dcfc-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 39, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 55,34 und bestätigt ebenfalls ein neutrales Rating. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tritium Dcfc derzeit bei 0,61 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,137 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage deutet mit einem Stand von 0,16 USD und einem Abstand von -14,38 Prozent auf eine schlechte Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".