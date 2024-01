Tritium DCFC Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "FuelCell Energy":

Die Diskussionen rund um die Aktie von Tritium Dcfc auf sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Tritium Dcfc die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Analysten haben Tritium Dcfc in den letzten zwölf Monaten mit 2 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Einstufung bewertet, was zu einer langfristigen Bewertung als "Gut" führt. Das aktuelle Kursziel liegt bei 4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 1910,05 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Tritium Dcfc derzeit als überkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.