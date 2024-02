Tritium DCFC Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Tritium DCFC Limited":

Die Tritium Dcfc-Aktie hat in den letzten Tagen ein Kurs von 0,137 USD erreicht, während der gleitende Durchschnittskurs bei 0,61 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -77,54 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 0,16 USD, was einem Abstand von -14,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Laut Analystenmeinungen wird die Tritium Dcfc-Aktie langfristig als "Gut" eingeschätzt. Es liegen insgesamt 1 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das Kursziel wird auf 3 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von 2089,78 Prozent entspricht und daher als "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend negative Stimmung in den letzten Wochen, während neutrale Themen eher selten angesprochen wurden. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.