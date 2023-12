Triterras Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung rund um Triterras hat sich in den letzten Wochen kaum verändert. In der Internet-Kommunikation konnten keine starken positiven oder negativen Ausschläge festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigte in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Triterras diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, an drei Tagen negative. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Triterras daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Triterras-Aktie aktuell bei 0,1 USD verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt -66,33 Prozent, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf technischer Basis als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 69,32 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Werte und führt zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird Triterras aufgrund der oben genannten Analysen mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.