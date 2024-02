Triterras Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den 7-Tage-RSI für Triterras betrachten, sehen wir, dass er aktuell bei 71,43 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass Triterras momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 51,52, was bedeutet, dass Triterras hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Triterras also mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Bei Triterras konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Triterras auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Für die Triterras-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage aktuell 0,06 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,007 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Triterras somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Summe wird Triterras also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Triterras wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Triterras auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.