Triterras Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Triterras war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab keine eindeutige Richtung, weder positiv noch negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen hervorgetan. Aufgrund dieser Stimmung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Triterras.

Die Analyse von starken positiven oder negativen Ausschlägen in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, die Stimmung präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Triterras jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Triterras derzeit bei 0,09 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,011 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -87,78 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 0,03 USD auf, was zu einer weiteren Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass der Triterras-RSI mit einer Ausprägung von 23,53 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 73,72, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. In Anbetracht aller Faktoren erhält Triterras daher insgesamt ein Rating von "Neutral".