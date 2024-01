Triterras Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Triterras-Aktie wird der RSI aktuell mit dem Wert 50 angegeben, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Ein weiteres Analyseinstrument ist der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über einen bestimmten Zeitraum. Die Abweichung des aktuellen Kurses von 0,0104 USD im Vergleich zu dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt -88,44 Prozent, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,02 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Triterras in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und auch die Diskussionintensität in Bezug auf die Aktie wird als mittel eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Die Analyse zeigt, dass die Triterras-Aktie derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus technischer als auch aus sozialer Sicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen gestalten werden.