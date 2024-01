Tritech Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Bei Tritech -Singapore wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Tritech -Singapore-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat Tritech -Singapore in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -55,38 Prozent und im Vergleich zum "Industrie"-Sektor eine Underperformance von 54,88 Prozent erzielt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und Buzz rund um Tritech -Singapore haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Stimmungsbild und die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass über Tritech -Singapore in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Tritech -Singapore in allen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung.