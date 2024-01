Tritech Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Tritech-Singapore-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf einem Kurs von 0,012 SGD stabilisiert. Dies bedeutet eine Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von -40 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Stand von 0,01 SGD, was zu einem Abstand von +20 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Tritech-Singapore liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine neutrale Situation angesehen wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Aktie eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Im Branchenvergleich hat die Tritech-Singapore-Aktie eine Performance von -60 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt, was eine deutliche Underperformance im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche (-3,97 Prozent) und des "Industrie"-Sektors (-6,31 Prozent) darstellt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.