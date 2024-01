Tritech Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Aktienkurs von Tritech-Singapur hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -60 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauindustrie im Durchschnitt um -4,88 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tritech-Singapur im Branchenvergleich um -55,12 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der Industrie-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -5,43 Prozent im letzten Jahr, und Tritech-Singapur lag 54,57 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich führt dies zu einer Bewertung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tritech-Singapur derzeit auf 0,02 SGD, während der Aktienkurs selbst bei 0,012 SGD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt also -40 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite steht der GD50 für die letzten 50 Tage derzeit bei 0,01 SGD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +20 Prozent hat, und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Tritech-Singpur werden anhand von Analysen von Banken sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Veränderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Tritech-Singapur zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Tritech-Singapur bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Tritech-Singapur zuletzt Thema von Diskussionen, allerdings gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. In den letzten Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Tritech-Singapur. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".