Tritech Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Tritech -Singapore wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-Basis RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI25 von Tritech -Singapore liegt bei 50, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und Häufigkeit der Diskussionen zu Tritech -Singapore in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Aktienkurs der Tritech -Singapore im Vergleich zur 200-Tage-Linie und dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bewertet. Der Abstand zum GD200 führt zu einer schlechten Bewertung, während die Differenz zum GD50 auf ein gutes Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der gleichen Branche zeigt sich, dass Tritech -Singapore im letzten Jahr eine Rendite von -60 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors und der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.