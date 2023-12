Tritax Eurobox Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Tritax Eurobox betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 28,51 Punkte, was darauf hindeutet, dass Tritax Eurobox derzeit überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Tritax Eurobox weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Tritax Eurobox für diesen Punkt der Analyse als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen im Zusammenhang mit Tritax Eurobox. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Je nach Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Tritax Eurobox wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts genutzt werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tritax Eurobox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 0,65 EUR. Der letzte Schlusskurs (0,7095 EUR) liegt daher deutlich darüber (Unterschied +9,15 Prozent) und die Aktie wird auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,61 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+16,31 Prozent Abweichung), weshalb die Tritax Eurobox-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Insgesamt wird die Tritax Eurobox-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.