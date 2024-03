Tritax Eurobox Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Tritax Eurobox-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von insgesamt 2 Bewertungen sind 2 gut und 0 neutral oder schlecht. Das Kursziel der Analysten liegt bei 76 GBP, was einer potenziellen Performance von 12359,02 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Tritax Eurobox-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,62 GBP angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,61 GBP weicht um -1,61 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs erhalten ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Tritax Eurobox-Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Tritax Eurobox haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tritax Eurobox-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Tritax Eurobox-Aktie, wobei die langfristige Meinung der Analysten positiv ist, während die technische Analyse und das Sentiment zu einer neutralen bzw. negativen Einschätzung führen.