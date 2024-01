Tritax Eurobox Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Tritax Eurobox-Aktie erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Stimmungslage der Anleger blieb im vergangenen Monat neutral, ebenso wie die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Tritax Eurobox-Aktie bei 0,65 GBP, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs ging jedoch bei 0,67 GBP aus dem Handel, was einer positiven Abweichung von +3,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einem neutralen Signal auf Basis der 50-Tage-Linie.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls neutrale Werte für die Tritax Eurobox-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Tritax Eurobox-Aktie ist jedoch positiv, mit insgesamt 2 positiven Bewertungen und keinem negativen Rating. Das Kursziel der Analysten wird bei 76 GBP angesiedelt, was auf eine mögliche zukünftige Performance von 11243,28 Prozent hindeutet. Auf Basis dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.