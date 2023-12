Tritax Eurobox Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tritax Eurobox. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,66 Punkte, was bedeutet, dass Tritax Eurobox derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 30,5, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhalten wir von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tritax Eurobox-Aktie 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Tritax Eurobox vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 76 GBP, was einen potenziellen Anstieg der Aktie um 11458,94 Prozent vom letzten Schlusskurs (0.6575 GBP) aus bedeuten würde. Daraus ergibt sich eine Empfehlung von "Gut". Zusammengefasst erhält Tritax Eurobox von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Tritax Eurobox in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität für Tritax Eurobox gemessen. Dies deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet wird.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung rund um Tritax Eurobox auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt wird Tritax Eurobox hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.