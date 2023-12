Tritax Eurobox Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern gemessen werden. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Eine Untersuchung der Aktie von Tritax Eurobox auf diese beiden Faktoren ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tritax Eurobox zeigte eine positive Veränderung, was einem "Gut"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen an. Der RSI der Tritax Eurobox liegt bei 15,19, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 für die Tritax Eurobox liegt bei 20, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tritax Eurobox insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Da es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, ergibt sich aus dem Durchschnitt der Kursprognose ein beachtliches Aufwärtspotenzial von 10757,14 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tritax Eurobox für diesen Abschnitt eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tritax Eurobox bei 0,65 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,7 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,69 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,58 GBP, was einer Distanz von +20,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Tritax Eurobox daher eine Gesamtbewertung von "Gut" zugesprochen.