Tritax Big Box Reit Aktie: Das war ja klar …

Die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie erhält gemäß der technischen Analyse der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses liegt bei 146,32 GBP, während der aktuelle Kurs bei 149,6 GBP liegt, was einer Abweichung von +2,24 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 157,27 GBP bewirkt eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -4,88 Prozent.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen keine wesentlichen Veränderungen in den letzten Wochen. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie beträgt aktuell 41 für die letzten 7 Tage und 62,79 für die letzten 25 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war, und vier Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen hat sich jedoch das Anleger-Sentiment etwas verschlechtert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie derzeit eine neutrale Performance aufweist.