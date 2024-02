Tritax Big Box Reit Aktie: Was war das denn?

Im vergangenen Jahr haben 3 Analysten Tritax Big Box REIT PLC bewertet. Alle 3 Bewertungen waren "Gut", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die Kursziele der Analysten deuten auf ein Potenzial von 31,05 Prozent hin, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 148,8 GBP. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tritax Big Box REIT PLC zeigt 99,35, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 67,58, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse ergibt einen Durchschnitt von 173,01 GBP für den Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 148,8 GBP, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu dem Ergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.