Tritax Big Box Reit Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Tritax Big Box REIT PLC liegt bei 40,63, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 36 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Von 3 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie sind alle 3 Einstufungen als "Gut" eingestuft worden. Das durchschnittliche Rating liegt also bei "Gut". Kurzfristig betrachtet liegen ebenfalls alle Einschätzungen bei "Gut", was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 195 GBP, was einen Anstieg um 14,5 Prozent vom letzten Schlusskurs (170,3 GBP) bedeutet. Die Empfehlung lautet daher "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Tritax Big Box REIT PLC mit einem Kurs von 170,3 GBP derzeit +12,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und +19,64 Prozent über dem GD200 der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Auch die Stimmung der Anleger ist positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tritax Big Box REIT PLC diskutiert. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.