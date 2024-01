Tritax Big Box Reit Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tritax Big Box REIT PLC wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 59,52 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 37,73, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die langfristige Meinung der Analysten bewertet die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie als "Gut", mit insgesamt 3 Gut-Bewertungen und keinem Neutral- oder Schlecht-Rating. Das Kursziel der Analysten wird bei 195 GBP angesetzt, was eine künftige Performance von 17,19 Prozent bedeuten würde. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" seitens der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich in den sozialen Medien keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Tritax Big Box REIT PLC. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tritax Big Box REIT PLC mit einem Kurs von 166,4 GBP derzeit +5,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +15,67 Prozent, was zu einer insgesamt "Guten" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.