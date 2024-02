Tritax Big Box Reit Aktie: Ist das wirklich wahr?

Analystenbewertung: Im vergangenen Jahr gab es 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten für Tritax Big Box REIT PLC, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 195 GBP, was einem erwarteten Anstieg um 24,92 Prozent vom letzten Schlusskurs (156,1 GBP) entspricht. Somit erhält die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Relative Stärke Index (RSI): Der RSI für Tritax Big Box REIT PLC liegt bei 66,82, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25 beträgt 59 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Kategorie somit als "Neutral" bewertet.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild oder in der Anzahl der Diskussionen über Tritax Big Box REIT PLC in den sozialen Medien. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tritax Big Box REIT PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 173,02 GBP, was einem Abweichung von -9,78 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem Abweichung von -7,16 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie eine positive Empfehlung von Analysten, wird aber aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.