Tritax Big Box Reit Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine wesentliche Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im Vergleich zum Durchschnitt unverändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Tritax Big Box REIT PLC-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Aktie von Tritax Big Box REIT PLC langfristig als "Gut", basierend auf 18 Bewertungen, wovon 3 als Gut und keine als Neutral oder Schlecht eingestuft wurden. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie von 1 Analysten als Gut bewertet, während keine neutral oder schlecht bewertet wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 195 GBP, was einer Erwartung von 18,4 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Tritax Big Box REIT PLC sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Tritax Big Box REIT PLC eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tritax Big Box REIT PLC daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.