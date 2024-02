Trisura Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Bei Trisura wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 29,06 Punkten, was darauf hinweist, dass Trisura überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 23,31 ebenfalls ein Anzeichen für eine Überverkauft-Situation, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating erhält.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 8-mal eine positive Einschätzung für Trisura abgegeben. Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen, was langfristig ein Rating von "Gut" ergibt. Auch die jüngsten Bewertungen durch Analysten sind mehrheitlich positiv, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (7 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) und einem mittleren Kursziel von 55,63 CAD, was einer erwarteten Entwicklung von 29,18 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat Trisura im vergangenen Jahr eine Rendite von 25,65 Prozent erzielt, was 22,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit Versicherungsaktien liegt Trisura mit einer Rendite von 7,19 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trisura aktuell einen Wert von 27,69 auf, was 188 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Überbewertung hinweist, wodurch die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.