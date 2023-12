Trisura Aktie: Keine Angst!

Die kanadische Versicherungsgesellschaft Trisura hat in letzter Zeit gemischte Bewertungen erhalten, wenn es um ihre finanzielle Leistung geht. Die Dividendenrendite der Firma liegt derzeit bei 0%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,83% als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

Auch in Bezug auf die Aktienkurse sieht es nicht gut aus. Trisura hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,77% verzeichnet, was mehr als 33% unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche kam im gleichen Zeitraum auf eine mittlere Rendite von 13,43%, was bedeutet, dass Trisura mit einer Rendite von 38,2% deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen daher auch in dieser Kategorie ein "schlechtes" Rating.

Bei einem Blick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) fällt auf, dass Trisura mit einem Wert von 63,21 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Das bedeutet, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet wird und daher auch hier ein "schlechtes" Rating erhält.

Trotz dieser schlechten Bewertungen gibt es auch positive Stimmen. Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Trisura-Aktie sind alle 7 Einstufungen als "gut" bewertet worden. Die durchschnittliche Empfehlung für Trisura aus dem letzten Monat ist ebenfalls "gut". Die abgegebenen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 52,31% steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven Bewertung seitens der Analysten führt.