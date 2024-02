Trisura Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Trisura-Aktie wurde von 8 Analysten bewertet, von denen alle 8 das Wertpapier als "Gut" eingestuft haben. Auch für den letzten Monat wurden 7 "Gut"-Einstufungen abgegeben. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 55,63 CAD, was einem möglichen Anstieg um 34,49 Prozent vom aktuellen Kurs (41,36 CAD) entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt eine Empfehlung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität bezüglich Trisura in letzter Zeit eher gering waren. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral" und "Schlecht" führt.

Fundamental gesehen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Trisura einen Wert von 65 auf, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Versicherungsbranche als überbewertet erscheint. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Trisura mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Daraus resultiert eine weitere "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.