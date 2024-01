Tristel tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "XTM":

Die Dividendenrendite des Unternehmens Tristel beträgt 2,66 Prozent, was 1,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der Analyse von Aktienkursen spielen neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Die Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zur Tristel-Aktie neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aus dieser Betrachtung resultiert die Einstufung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf die Stimmungslage.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tristel beträgt 46, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 38 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 24,76 Prozent, was 38,3 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Tristel übertrifft auch die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" um 39,69 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.