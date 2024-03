Tristel Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Derzeit wird die Tristel-Aktie an der Börse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 36,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Tristel zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche wird damit 4 Prozent weniger gezahlt, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. In der Kategorie "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 38, was die Unterbewertung von Tristel weiter bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 55, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 32,39, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hindeutet. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem neutralen Rating für Tristel.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Branche "Gesundheitspflege" hat Tristel in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 37,86 Prozent erzielt, was 61 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Tristel-Aktie zeigt sich ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Tristel beschäftigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für Tristel auf Grundlage der KGV-Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.