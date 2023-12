Tristel Aktie: So kann es weitergehen!

Die technische Analyse der Tristel-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 455 GBP einen positiven Abstand von +22,19 Prozent zum GD200 (372,37 GBP) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50, der den mittleren Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, liegt mit 415,31 GBP über dem aktuellen Kurs, was einem Abstand von +9,56 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ergibt sich jedoch eine überbewertete Einschätzung, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tristel bei 46 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 36,38 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt bei einem Niveau von 42,86 eine neutrale Einstufung für Tristel. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt mit 28,85 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tristel mit 2,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf ihre Dividendenpolitik führt. Die Kennzahl der Dividendenrendite kann jedoch börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit einer dynamischen Veränderung unterworfen.