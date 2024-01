Tristel Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Aktie von Tristel wird aktuell als überbewertet angesehen, verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 46,34, was einem Abstand von 26 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,77 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse erhält die Tristel-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 377,22 GBP, während der aktuelle Kurs bei 460 GBP liegt, was einer Abweichung von +21,94 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 426,56 GBP über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,84 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für die Tristel-Aktie aktuell bei 37,5 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt ebenfalls einen Wert von 37 und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Tristel-Aktie daher im RSI mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat die Aktie von Tristel eine Rendite von 24,76 Prozent erzielt, was 38,85 Prozent über dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,02 Prozent, und Tristel liegt aktuell 39,78 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.