Tristel Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tristel ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tristel-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 80,82, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 51,22, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 36,86 und liegt damit 3 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und sie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem "Neutral"-Rating für die Tristel-Aktie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Tristel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 37,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um -19,79 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +57,64 Prozent im Branchenvergleich für Tristel. Zudem hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -22,06 Prozent im letzten Jahr, und Tristel lag 59,91 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.