Tristel Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Tristel hat im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich Gesundheitspflege eine beeindruckende Performance gezeigt. Mit einer Rendite von 24,76 Prozent übertrifft Tristel den Durchschnitt um mehr als 39 Prozent. Auch im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -15,83 Prozent verzeichnete, liegt Tristel mit einer Rendite von 40,59 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Tristel bei 378,99 GBP liegt, während der Aktienkurs selbst bei 450 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von +18,74 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 429,26 GBP, was einer Differenz von +4,83 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Tristel-Aktie insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität der Tristel-Aktie durchschnittlich war, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Tristel-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 70 liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Tristel-Aktie.