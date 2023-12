Tristate Aktie: Viel Lärm um nichts?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tristate in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher gibt die Redaktion der Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Tristate wurde unwesentlich mehr oder weniger als gewöhnlich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Tristate derzeit bei 2,93 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,19 Prozent in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt. Dies ergibt eine Differenz von -3,26 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tristate beträgt derzeit 4, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36 für vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" zeigt, dass Tristate derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Tristate zeigt der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Tristate-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in allen oben genannten Kategorien.