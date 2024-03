Tristate Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Dividendenrendite von Tristate beträgt derzeit 2,91 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,69 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten. In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen eine neutrale Haltung gegenüber Tristate, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden als überwiegend neutral eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Tristate-Aktie zeigt einen Durchschnitt von 1,68 HKD für den Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 2,6 HKD, was eine positive Abweichung von 54,76 Prozent darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 2,16 HKD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Tristate eine "Gut"-Bewertung für die technische Analyse.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Tristate bei 5,72, was unter dem Branchendurchschnitt von 30,92 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Dies zeigt, dass Tristate aus heutiger Sicht gute Aussichten bietet.