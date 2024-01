Tristate Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Ameren":

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien im Zusammenhang mit der Tristate-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu demselben neutralen Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein positiver Trend, da der Durchschnitt des Schlusskurses der Tristate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,33 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,05 HKD liegt, was einem Anstieg von +54,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,03 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tristate-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Tristate-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 258,49 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 18,89 Prozent gestiegen, was eine starke Outperformance von +239,6 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,19 Prozent hatte, liegt Tristate mit einem Anstieg von 254,3 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Tristate-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Tristate derzeit eine Dividendenrendite von 2,93 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,17 %. Diese Differenz von 3,25 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

