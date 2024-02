Tristate Aktie: Keine Panik!

Die Tristate-Aktie wird derzeit technisch analysiert, wobei die 200-Tage-Linie (GD200) bei 1,51 HKD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs mit 2,06 HKD einen Abstand von +36,42 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 2,05 HKD, was einer Differenz von +0,49 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tristate-Aktie aktuell 4,53 und liegt damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 30. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tristate unterhalten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Abschließend wird die Tristate-Aktie mithilfe des Relative Strength Index (RSI) analysiert. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft bewertet (Wert: 42,86), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.