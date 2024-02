Triskelion tritt der CERTANIA-Gruppe bei / Hochleistungslabor für Lebensmittelsicherheit und frühklinische Biopharmazeutika macht den nächsten strategischen Schritt

München/Utrecht (ots) -Triskelion ist eine Partnerschaft mit CERTANIA eingegangen, einer wachsenden Gruppe, die sich auf Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen spezialisiert hat. Triskelion ist bekannt für sein Fachwissen im Bereich akkreditierter Labordienstleistungen, die sich auf die Einhaltung von Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit konzentrieren. Beide Unternehmen teilen die Fokussierung auf wissenschaftlicher Exzellenz, besten Kundenservice und Nachhaltigkeit.Als etabliertes und unabhängiges Analyselabor mit weltweiter Akkreditierung spielt TRISKELION eine führende Rolle bei der Förderung von Compliance und Transparenz innerhalb der Lieferketten der Chemie-, Pharma-, Lebensmittel- und Futtermittelindustrie. Von seinem modernen, auf dem neuesten Stand der Technik befindlichen Labor-Hauptsitz in Utrecht aus trägt das fast 80-köpfige, sehr erfahrene Team von Triskelion täglich dazu bei, dass das Unternehmen einen guten Ruf für seine überragende Zuverlässigkeit, Qualität und schnelle Abwicklung genießt und mehr als 200 Kunden bedient, darunter zahlreiche Blue-Chip-Unternehmen.Der Beitritt zu CERTANIA ist ein entscheidender Moment für Triskelion, der das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase führt. Dieser strategische Schritt wird Triskelion in die Lage versetzen, sein Portfolio an analytischen und beratenden Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Sicherheit, Qualität und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu erweitern. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Triskelion, seine führende Position durch Investitionen in hochmoderne Compliance-Dienstleistungen zu stärken und seine globale Reichweite zu erweitern, um seinen Kunden eine umfassendere Palette von Lösungen anzubieten, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse der Life-Science-Industrie zugeschnitten sind.Charles Laarhuis, CEO von Triskelion, unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Schrittes: "Mit unserer kombinierten Expertise und der Zusammenarbeit mit anderen CERTANIA-Partnerunternehmen sind wir in der Lage, ein noch glaubwürdigerer Lösungsanbieter für unsere Kunden zu werden. Die Zugehörigkeit zu CERTANIA ermöglicht es uns, weiter in unser Dienstleistungsportfolio und unsere Infrastruktur zu investieren und innovative Tools für das Wissensmanagement bereitzustellen, um die sich verändernde regulatorische Landschaft zu navigieren, sowie hochpräzise Analysemethoden, um die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewährleisten."Karsten Xander, geschäftsführender Gesellschafter von CERTANIA, heißt Triskelion willkommen und lädt andere Unternehmer und Inhaber von Unternehmen im Bereich der wissenschaftlichen Labor- und Compliance-Dienstleistungen ein, sich der CERTANIA Gruppe anzuschließen: "Wir bieten die Möglichkeit, ihr Unternehmen in eine zukunftssichere Struktur zu bringen. Unser grundlegendes Ziel ist es, eine langfristige Gruppe aufzubauen, in der starke Partnerunternehmen florieren und gleichzeitig ihre Identität bewahren.Die Partnergemeinschaft von CERTANIA bietet mittelständischen, wissensbasierten Unternehmen eine Plattform, um unter einem Dach aufzublühen, unternehmerische Freiheit zu bewahren und gleichzeitig von den Ressourcen und der Unterstützung der Gruppe zu profitieren.Über TRISKELION:Triskelion, ein Auftragsforschungsinstitut mit Sitz in den Niederlanden, ist auf pharmazeutische, Lebensmittel-, Futtermittel- und (agro-)chemische Tests und Beratung spezialisiert. Mit über 40 Jahren Erfahrung in analytischen Dienstleistungen wie Nährstoffanalysen, Schadstoffanalysen, Biopharma-Analysen und Notfalldiensten ist das Unternehmen marktführend in der Kombination von hochmodernen analytischen Fähigkeiten mit regulatorischen Beratungsdienstleistungen. Triskelion hat sich der Innovation und Qualität verschrieben und bietet maßgeschneiderte Lösungen für komplexe und sich entwickelnde Herausforderungen im Zusammenhang mit Sicherheits- und Qualitätsvorschriften. Weitere Informationen finden Sie unter triskelion.nlÜber CERTANIA:Unter dem Dach der CERTANIA Holding GmbH entsteht ein neuer globaler Marktteilnehmer in den Bereichen Testing, Inspection & Certification sowie wissenschaftliche, labortechnische und Compliance-Dienstleistungen. Die Gruppe bietet mittelständischen Partnern eine nachhaltige Heimat für ihr Lebenswerk. CERTANIA ermöglicht es Unternehmern und Inhabern, ihr Unternehmen mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln und dabei ihre unternehmerischen Wurzeln, ihre Unternehmenskultur, ihre Marke und ihre Werte zu erhalten. Mehr Information unter certania.comPressekontakt:Michael MerkHead of Communicationsmmerk@certania.com+491722977694Original-Content von: CERTANIA Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell