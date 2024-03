Triple Energy Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Hyterra-Aktie bei 0,02 AUD liegt, was einer Neutralbewertung entspricht. Sowohl der GD200 als auch der GD50 weisen einen Kurs von 0,02 AUD auf, was bedeutet, dass der Abstand jeweils 0 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde registriert, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Hyterra liegt auf 7-Tage-Basis bei 75 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dadurch erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Für den 25-Tage-RSI wird hingegen eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Hyterra 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Hyterra eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.