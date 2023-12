Triple Energy Aktie: Nächster Hammer kommt!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die letzten 7 Tage zeigen, dass die Hyterra-Aktie einen RSI-Wert von 20 hat, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI-Wert beträgt 22,22, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Kommentare und Wortmeldungen zu diesem Wert waren ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +25 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt dazu, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine Abweichung von +25 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Hyterra-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.