Triple Energy Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Dividendenpolitik von Hyterra wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt für Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 21,24 Prozentpunkte.

In der technischen Analyse erhält die Hyterra-Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 0,02 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,022 AUD liegt, was einer Abweichung von +10 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,02 AUD über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls eine Abweichung von +10 Prozent darstellt. Somit erhält die Hyterra-Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wird als neutral eingestuft. Daher erhält Hyterra von der Redaktion insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Hyterra-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,75 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Hyterra nach dem RSI.

Insgesamt ergibt sich also für Hyterra in der Bewertung der Dividendenpolitik, der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und des Relative Strength Index ein insgesamt "Neutral"-Rating.