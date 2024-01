Triple Energy Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv für die Anleger. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch in den Gesprächen der Anleger wurden verstärkt positive Themen über das Unternehmen Hyterra diskutiert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie mit "Gut" bewertet und eine positive Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Hyterra derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -22,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert für Hyterra beträgt derzeit 100, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse ist die Hyterra mit einem Kurs von 0,021 AUD inzwischen +5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf +5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.