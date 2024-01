TriplePoint Venture Growth BDC Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der Aktienkurs von Triplepoint Venture Growth Bdc hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor liegt die Rendite mit 1,26 Prozent unter dem Durchschnitt (11,03 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 20,11 Prozent, wobei Triplepoint Venture Growth Bdc aktuell 10,33 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Triplepoint Venture Growth Bdc diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die positiven Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Triplepoint Venture Growth Bdc liegt bei 22,5 Punkten, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,46, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier für den 25-Tage-RSI als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Aktie von Triplepoint Venture Growth Bdc langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ. Es wird erwartet, dass der Aktienkurs auf 13,5 USD steigen wird, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

