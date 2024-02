TriplePoint Venture Growth BDC Aktie: Pleite oder Chance?

Triplepoint Venture Growth Bdc wird als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt nur 4,89 beträgt, während das Branchen-KGV bei 61,54 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Triplepoint Venture Growth Bdc-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 48,72, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 53,33 liegt und somit auch eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", da von 18 Analystenbewertungen 1 als Gut und keine als Neutral oder Schlecht eingestuft wurden. Es wird erwartet, dass der Kurs auf 13,5 USD steigen wird, was einer Erwartung von 23,18 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Triplepoint Venture Growth Bdc eine Rendite von 14,32 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,76 Prozent. Diese Konstellation führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Triplepoint Venture Growth Bdc-Aktie auf fundamentaler, technischer und analytischer Basis.